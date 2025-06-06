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Временные ограничения введены в двух московских аэропортах

Росавиация: ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский
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Alex Gensher/Shutterstock/FOTODOM

В целях обеспечения безопасности воздушного движения в аэропортах Домодедово и Жуковский временно ограничен прием и отправка гражданских воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Домодедово и Жуковский», — говорится в сообщении представителя ведомства.

Сегодня в данных аэропортах уже вводились временные ограничения на полеты. Информация об этом появилась в 17:51. Однако спустя десять минут запрет на прием и выпуск воздушных судов был снят.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в небе в районе подмосковного аэродрома произошли взрывы.

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Атаки БПЛА на Россию
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