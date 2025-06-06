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В двух московских аэропортах сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В московских аэропортах Домодедово и Жуковский сняты временные ограничения
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Shutterstock

В московских аэропортах Домодедово и Жуковский сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — сказано в сообщении, опубликованном в 18:01 мск.

Временные ограничения действовали с 17:21 мск.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Российская сторона называет атаки беспилотников террористическими актами. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, большинство дронов «летят в гражданские объекты». В США заявляли, что выступают против атак ВСУ по территории России.

Ранее жители Подмосковья сообщили о звуках взрывов.

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