В Николаеве на юге Украины женщина подошла к сотрудникам ТЦК и устроила взрыв

Возле кафе в городе Николаеве на юге Украины произошел после того, как женщина с сумкой подошла к группе сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, местный аналог военкоматов). Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По данным журналистов, одного пострадавшего военного спасти не удалось, а еще несколько раненых находятся в тяжелом состоянии. Критические травмы получила и сама женщина — она не выжила.

Местные каналы пишут, что, вероятно, так женщина пошла на такой отчаянный шаг из-за мобилизации сына, которого не стало на фронте.

В тот же день в Николаеве произошел еще один взрыв в районе вокзала. Там 41-летний мужчина взорвал гранату.

До этого в Одесской области неизвестный в балаклаве напал на сотрудника военкомата. По их данным, в результате нападения пострадал 53-летний работник ТЦК.

В последнее время мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах.

Ранее украинка сообщила, что военкомы похитили ее мужа и держат его в подвале без еды и воды.