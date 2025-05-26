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На Украине загорелось здание военкомата

«Страна.ua»: в здании военкомата в Виннице произошел пожар

Пожар произошел в здании территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) в городе Виннице, расположенном в центральной части Украины. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

Материал дополнен кадрами с места происшествия. На них видно, что огонь распространился в помещениях на верхних этажах здания. В настоящее время сотрудники экстренных служб пытаются ликвидировать пламя.

21 мая издание «Страна.ua» сообщило, что на территории Белоцерковской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Киевской области произошел пожар. По информации журналистов, огонь возник при проведении технических работ.

7 мая в Соломенском районе Киева загорелись складские помещения. Как рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко, пламя распространилось на площади около 300 квадратных метров. На место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб.

Чиновник уточнил, что до этого в городе раздались звуки взрывов, и сработали системы противовоздушной обороны. На территории Соломенского района упали обломки ракеты, поэтому туда направили медиков.

Ранее в Харьковской области Украины при пожаре в лесу начали взрываться боеприпасы.

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