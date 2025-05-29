Крымчанина приговорили к 12 годам за попытку вступить в РДК

Суд приговорил жителя Крыма к 12 годам строгого режима за попытку вступить в РДК

Жителя Крыма, который планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях в составе «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК), приговорили к 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского управления ФСБ России.

Сообщается, что по решению Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима, при этом первые два года он проведет в тюрьме.

Кроме того, суд наложил на него ограничение и запрет на администрирование сайтов сроком на два года.

До этого Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал местного жителя Юрия Гупенко, собиравшего данные о кандидатах на вступление в ряды Вооруженных сил РФ. По данным следствия, мужчина хотел вступить в РДК.

В марте против несовершеннолетнего жителя Москвы возбудили уголовное дело по обвинению в участии в РДК, в которую он незадолго до этого.

Ранее суд арестовал обвиняемую в терроризме москвичку, сбежавшую из-под домашнего ареста.