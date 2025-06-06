В Госдуме назвали «легким поглаживанием» новый массированный удар по Украине

Российские войска в ночь на 6 июня нанесли удары по критической инфраструктуре Украины, но это еще не ответ на участившиеся атаки и диверсии Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился депутат Государственной думы Андрей Колесник.

«Это легкое поглаживание, это еще не ответ. Это была прелюдия», — сказал он.

По мнению Колесника, «ответ будет такой, что все содрогнутся».

Отвечая на вопрос о продолжении массовых атак по украинской критической инфраструктуре, депутат заявил, что в любой момент может быть ответ, однако, отметил он, это решение остается за верховным главнокомандующим.

Колесник считает, что ночная атака была необходима «в целях достижения военных целей определенных».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ночные удары российских войск по территории Украины являются ответом на организованные ею террористические акты.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин «не играет в игры» в ситуации с терактами в РФ.