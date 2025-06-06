На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме назвали «легким поглаживанием» новый массированный удар по Украине

Депутат Госдумы Колесник назвал ночной удар по Украине легким поглаживанием
close
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Российские войска в ночь на 6 июня нанесли удары по критической инфраструктуре Украины, но это еще не ответ на участившиеся атаки и диверсии Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился депутат Государственной думы Андрей Колесник.

«Это легкое поглаживание, это еще не ответ. Это была прелюдия», — сказал он.

По мнению Колесника, «ответ будет такой, что все содрогнутся».

Отвечая на вопрос о продолжении массовых атак по украинской критической инфраструктуре, депутат заявил, что в любой момент может быть ответ, однако, отметил он, это решение остается за верховным главнокомандующим.

Колесник считает, что ночная атака была необходима «в целях достижения военных целей определенных».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ночные удары российских войск по территории Украины являются ответом на организованные ею террористические акты.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин «не играет в игры» в ситуации с терактами в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами