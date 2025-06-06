Путин заявил о рекордном снижении младенческой смертности в РФ

Младенческая смертность в России снизилась до нового исторического минимума. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам, передает ТАСС.

«По статистике, некоторые показатели, намеченные на 2030 год, уже достигнуты в первом квартале текущего года, и, безусловно, это позитивный результат. Так, до нового исторического минимума снизилась младенческая смертность», — сказал глава государства.

Путин добавил, что сегодня Россия прочно вошла в число стран, где создана наиболее эффективная система защиты здоровья новорожденных.

19 мая Путин распорядился создать межведомственную рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодежи. В документе говорится, что основные задачи группы — это координация деятельности федеральных органов власти в сфере воспитания детей и молодежи, обеспечение координации с различными организациями.

Ранее Путин раскрыл секрет счастливой жизни и успеха.