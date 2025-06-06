Волонтеру движения «Армия красоток» вменяют госизмену

Второй Западный окружной военный суд начал рассмотрение дела белгородки Надежды Россинской — волонтера женского движения «Армия красоток». Ей инкриминируют госизмену, публичные призывы к противоправной деятельности, угрожающей безопасности государства, и финансирование терроризма, сообщает ТАСС.

Следствие утверждает, что через Instagram (заблокирован в РФ, принадлежит Meta (признана в России экстремистской и запрещена), признанной экстремистской организацией) Россинская призывала к поддержке батальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ), при этом перечисляя ему денежные средства.

На первом заседании, прошедшем частично по видеосвязи из белгородского СИЗО, Россинская, известная также как Надин Гейслер, опровергла все обвинения. Она заявила о своей невиновности, подчеркнув, что оказывала помощь гражданскому населению и что на Украине ее считают врагом.

Суд запланировал следующее заседание на 16 июня в Белгороде, где и будет проходить дальнейшее рассмотрение дела в выездном формате.

До начала СВО Россинская работала фотографом и моделью, а затем основала «Армию красоток», занимаясь гуманитарной помощью жителям территорий под контролем ВС РФ, эвакуацией мирного населения из зоны боевых действий, поиском пропавших без вести, а также содействием беженцам в Белгороде, оказанием помощи раненым и инвалидам и содействием их переезду в Европу и на Украину.

В сентябре прошлого года Россинскую внесли в список террористов и экстремистов РФ.

Ранее в России решили расширить понятие госизмены.