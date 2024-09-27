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Раскрыта причина внесения волонтера Россинской в список экстремистов в РФ

Волонтера Россинскую внесли в список экстремистов в РФ

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Depositphotos

Участница волонтерского женского движения «Армия красоток» Надежда Россинская, известная как Надин Гейслер, арестованная по делу о сборе пожертвований для Вооруженных сил Украины, внесена в список террористов и экстремистов РФ. Такая информация сообщается на сайте Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Национальная часть... Физические лица:.. 2. Россинская Надежда Алексеевна*, 08.04.1995 г.р., гор. Темиртаур Карагандинской области республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети. Кроме того, под запрет подпадают организация публичных мероприятий, участие в выборах, а также пользование любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

2 февраля белгородский суд отправил в СИЗО Россинскую. В отношении нее возбудили уголовное дело о публичном распространении призывов к совершению к деятельности против безопасности России. Она также проходила по делу о сборе пожертвований для ВСУ. Сама же девушка уверяет, что помогала только ВС РФ и мирным жителям и за это попала на «Миротворец».

Ранее ФСБ задержала под Белгородом пытавшегося купить взрывчатку мужчину.

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