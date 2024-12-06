В России расширят понятие госизмены

Государственной изменой в России будет считаться работа в органах власти государств, находящихся в состоянии военного конфликта с РФ. Законопроект о таких поправках в Уголовный кодекс РФ был одобрен Госдумой, сообщает ТАСС.

Теперь государственной изменой будет считаться участие «в направленной против РФ деятельности органов власти и предприятий стран, находящихся в военном конфликте с РФ».

Сейчас госизменой считается «шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему по службе, работе, учебе или в иных случаях».

В России наказанием за государственную измену является лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тыс. руб.

До этого трех сыновей липецкого священника Ащеулова осудили на сроки от 17 до 17,5 лет за попытку госизмены.

Ранее липецкий священник Ащеулов назвал своих детей самыми лучшими людьми.