Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России расширят понятие госизмены

ТАСС: госизменой будет считаться работа в органах власти враждебных государств

close
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Государственной изменой в России будет считаться работа в органах власти государств, находящихся в состоянии военного конфликта с РФ. Законопроект о таких поправках в Уголовный кодекс РФ был одобрен Госдумой, сообщает ТАСС.

Теперь государственной изменой будет считаться участие «в направленной против РФ деятельности органов власти и предприятий стран, находящихся в военном конфликте с РФ».

Сейчас госизменой считается «шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему по службе, работе, учебе или в иных случаях».

В России наказанием за государственную измену является лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тыс. руб.

До этого трех сыновей липецкого священника Ащеулова осудили на сроки от 17 до 17,5 лет за попытку госизмены.

Ранее липецкий священник Ащеулов назвал своих детей самыми лучшими людьми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами