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МАГАТЭ дали доступ для проверки ядерных объектов в Сирии

Гросси: Сирия предоставит инспекторам МАГАТЭ доступ к бывшим ядерным объектам
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Anna Voitenko/Reuters

Новые сирийские власти согласились немедленно предоставить инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) доступ к подозрительным ядерным объектам, которые функционировали во время правления Башара Асада. Об этом Associated Press рассказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он подчеркнул, что агентство планирует полностью прояснить действия, которые имели место в прошлом и могли быть связаны с ядерным оружием.

Гросси также выразил надежду на завершение инспекций в течение нескольких месяцев, назвал новое сирийское правительство «приверженным открытости миру и международному сотрудничеству».

До этого сообщалось, что иранская сторона примет меры в случае злоупотребления рядом стран докладом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о ядерной деятельности Тегерана.

Незадолго до этого Международное агентство по атомной энергии опубликовало доклад, в котором назвало сотрудничество с Ираном «менее чем удовлетворительным». МАГАТЭ в документе также отметило, что Иран ускорил производство урана, обогащенного до 60%. На этом фоне агентство заявило о «серьезной обеспокоенности» по поводу того, что Тегеран увеличил свои запасы урана с февраля по середину мая.

Ранее в Иране возмутились содержанием нового доклада МАГАТЭ.

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