На ЗАЭС объяснили удары ВСУ в преддверии встречи глав МАГАТЭ и «Росатома»

ЗАЭС: удары ВСУ по станции используются в качестве инструмента давления

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в преддверии встречи главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси и руководителя госкорпорации «Росатома» Алексея Лихачева используются в качестве инструмента давления. Об этом ТАСС заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Сегодня планируется встреча Гросси и Лихачева, посвященная теме безопасности станции. Похоже на совпадение? Не думаю. Скорее, подтверждает тренд на использование ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре в качестве инструмента давления в ядерном противостоянии», — сказала директор по коммуникациям.

Несколькими часами ранее город-спутник ЗАЭС Энергодар подвергся атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). По словам мэра Максима Пухова, дрон ВСУ нанес удар по зданию гостиницы на проспекте Строителей. В результате строение загорелось.

Накануне ВСУ неоднократно атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС. В результате атак никто не пострадал, крупных повреждений не зафиксировано.

Ранее эксперты МАГАТЭ попали под атаку дронов на Запорожскую АЭС.