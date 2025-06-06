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Появились подробности пожара в парке аттракционов в Анапе

МЧС: при возгорании автопокрышек в Анапе огнем повреждены кафе и торговые палатки

В результате пожара в парке аттракционов в Анапе огнем повреждены кафе и шесть торговых палаток. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МЧС РФ.

«‎По уточненной информации, на территории парка происходило загорание покрышек, также огнем повреждены помещение кафе и шесть торговых палаток»‎, — сказали в ведомстве.

6 июня в Анапе начался пожар в парке аттракционов «Джунгли». Площадь и причины возгорания пока не называются, однако один из павильонов парка полностью объят пламенем. Сотрудники парка сообщили, что детские электромобили были вывезены с места происшествия. По предварительным данным, пожар локализован и в результате инцидента никто не пострадал. По данным Telegram-канала «ЧП Анапа», на время борьбы с огнем Росгвардия перекрыла Пионерский проспект.

До этого в Забайкалье лесной пожар вплотную приблизился к четырем детским лагерям и базе отдыха в селе Тасей. На месте происшествия был развернут оперативный штаб, в котором работали глава управления МЧС в Забайкальском крае Николай Басов и губернатор региона Александр Осипов.

Ранее СК начал проверку по факту пожара в детском лагере в Забайкалье.

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