На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

В Забайкалье лесной пожар вплотную приблизился к детским лагерям

МЧС: в Забайкалье тушат пожар в 1 км от четырех детских лагерей

В Забайкалье тушат пожар в 1 км от четырех детских лагерей, базы отдыха и села Тасей в Читинском районе. Об этом сообщило МЧС региона в своем Telegram-канале.

Площадь этого пожара составляет 25 га. Распространение огня ограничивает группировка из 44 служащих МЧС с использованием 12 единиц техники. Спасателям помогают 40 добровольцев. На месте происшествия действует оперативный штаб, на месте работают глава управления МЧС в Забайкальском крае Николай Басов и губернатор региона Александр Осипов.

«Для тушения пожара с воздуха был привлечен самолет Бе-200ЧС, а также вертолет Ми-8 МЧС России, используемый для оперативной переброски огнеборцев», — рассказали в пресс-службе ведомства.

До этого в Забайкалье сняли угрозу перехода огня на пять населенных пунктов.

Сейчас на регион приходится порядка 90% от всей площади ландшафтных пожаров в России — 820 500 га из 907 763 га.

Ранее сибирский шаман решил совершить обряд на Енисее, чтобы вызвать дожди в Забайкалье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами