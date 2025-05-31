В Забайкалье лесной пожар вплотную приблизился к детским лагерям

МЧС: в Забайкалье тушат пожар в 1 км от четырех детских лагерей

В Забайкалье тушат пожар в 1 км от четырех детских лагерей, базы отдыха и села Тасей в Читинском районе. Об этом сообщило МЧС региона в своем Telegram-канале.

Площадь этого пожара составляет 25 га. Распространение огня ограничивает группировка из 44 служащих МЧС с использованием 12 единиц техники. Спасателям помогают 40 добровольцев. На месте происшествия действует оперативный штаб, на месте работают глава управления МЧС в Забайкальском крае Николай Басов и губернатор региона Александр Осипов.

«Для тушения пожара с воздуха был привлечен самолет Бе-200ЧС, а также вертолет Ми-8 МЧС России, используемый для оперативной переброски огнеборцев», — рассказали в пресс-службе ведомства.

До этого в Забайкалье сняли угрозу перехода огня на пять населенных пунктов.

Сейчас на регион приходится порядка 90% от всей площади ландшафтных пожаров в России — 820 500 га из 907 763 га.

Ранее сибирский шаман решил совершить обряд на Енисее, чтобы вызвать дожди в Забайкалье.