В Анапе загорелся парк аттракционов

В Анапе начался пожар в парке аттракционов «Джунгли». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Площадь и причины возгорания пока не называются, однако один из павильонов парка полностью объят пламенем. Сотрудники парка сообщили, что детские электромобили были вывезены с места происшествия.
По предварительным данным, пожар локализован и в результате инцидента никто не пострадал.
По данным Telegram-канала «ЧП Анапа», на время борьбы с огнем Росгвардия перекрыла Пионерский проспект.
До этого в Забайкалье лесной пожар вплотную приблизился к четырем детским лагерям и базе отдыха в селе Тасей.
На месте происшествия был развернут оперативный штаб, в котором работали глава управления МЧС в Забайкальском крае Николай Басов и губернатор региона Александр Осипов.
Ранее СК начал проверку по факту пожара в детском лагере в Забайкалье.