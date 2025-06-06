В Анапе загорелся парк аттракционов

«Осторожно, новости»: в Анапе начался пожар в парке аттракционов «Джунгли»

В Анапе начался пожар в парке аттракционов «Джунгли». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Площадь и причины возгорания пока не называются, однако один из павильонов парка полностью объят пламенем. Сотрудники парка сообщили, что детские электромобили были вывезены с места происшествия.

По предварительным данным, пожар локализован и в результате инцидента никто не пострадал.

По данным Telegram-канала «ЧП Анапа», на время борьбы с огнем Росгвардия перекрыла Пионерский проспект.

До этого в Забайкалье лесной пожар вплотную приблизился к четырем детским лагерям и базе отдыха в селе Тасей.

На месте происшествия был развернут оперативный штаб, в котором работали глава управления МЧС в Забайкальском крае Николай Басов и губернатор региона Александр Осипов.

Ранее СК начал проверку по факту пожара в детском лагере в Забайкалье.