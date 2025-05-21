На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СК начал проверку по факту пожара в детском лагере в Забайкалье

СК РФ проведет проверку по факту пожара в детском лагере в Забайкальском крае

В Забайкальском крае следователи Следственного комитета начали процессуальную проверку по факту пожара в детском лагере. Об этом сообщает СУ СК России по региону в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что в СМИ появились данные о ландшафтном пожаре, перешедшем на территорию детского оздоровительного лагеря «Огонек» в Читинском районе.

«По данному факту руководитель следственного управления СК России по Забайкальскому краю Алексей Вольный поручил провести доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в публикации.

В СК анонсировали комплекс проверочных мероприятий для выяснения всех обстоятельств. Следователи затребуют необходимые документы и опросят должностных лиц.

До этого появилась информация, что огонь от лесных пожаров в Забайкалье дошел до детского лагеря «Огонек». Из лагеря эвакуировали сторожа. Спасатели МЧС локализовали возгорание на площади в 1000 квадратных метров.

В регионе бушуют лесные пожары. 9 мая пламя вплотную подобралось к административному центру Забайкальского края — Чите. Более того, природное возгорание в районе села Смоленка перекинулось на жилые дома в дачных кооперативах. Сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать огонь, но вскоре он разгорелся вновь. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что пожар угрожает женскому монастырю в Забайкальском крае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами