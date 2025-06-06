Москвичей предупредили о возвращении 30-градусной жары в ближайшие дни

МЧС предупредило о температуре до +32°C в ближайшие дни в Москве

В Москве с 7 по 10 июня ожидается жара — днем температура воздуха может подняться до +32°C. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС.

По данным ведомства, в дневные часы в столице температура будет колебаться от +30 до +32°С.

Спасатели посоветовали горожанам и гостям столицы носить лёгкую одежду из натуральных тканей, обязательно использовать головные уборы и не забывать пить воду. Также рекомендуется по возможности избегать прямого солнца и находиться в тени, чтобы избежать перегрева.

Кроме того, в ведомстве напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности. В жаркую погоду лучше отказаться от использования открытого огня, чтобы не допустить возгораний.

Накануне Гидрометцентр РФ сообщил, что в Москве из-за сильной жары будет объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В метеорологической службе подтвердили, что с 7 по 10 июня диапазон дневной температуры воздуха в российской столице будет составлять от +30°C до +32°C.

Незадолго до этого главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила в беседе с «Газетой.Ru», что к концу недели в Москве и области ожидаются грозы, а к понедельнику, 9 июня, станет очень жарко.

Ранее врач предупредил о рисках, которые грозят здоровью из-за жары.