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Врач предупредил о рисках, которые грозят здоровью из-за жары

Врач Лишин: жара может повысить риск развития меланомы
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Shutterstock

В жаркую погоду повышается риск развития меланомы (злокачественной опухоли) на фоне ультрафиолетового излучения при активном солнце, особенно это опасно для людей с большим количеством родинок. Об этом »Москве 24» рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.

В связи с этим он посоветовал использовать солнцезащитный крем за 15–30 минут до выхода на улицу.

«Также стоит быть осторожным при проблемах с сердцем или гипертонии. Дело в том, что в жару может наблюдаться учащение пульса и повышение давления, поэтому нужно следить за этими показателями», — предупредил Лишин.

В жару он посоветовал пить больше воды, потому что организм теряет жидкость, из-за чего кровь начинает сгущаться. Это может приводить к образованию тромбов, уточнил врач. По его словам, пострадать могут и почки, из-за которых развиваются заболевания мочевыделительной системы.

Эксперт отметил, что жара может обострять легочные болезни. Так, например, астматикам может навредить то, что в сухом воздухе содержится много пыли.

Накануне Гидрометцентр РФ сообщил, что в Москве из-за сильной жары будет объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В метеорологической службе указали, что в дневные часы с 7 по 10 июня диапазон температуры воздуха в российской столице будет составлять от +30°C до +32°C.

Ранее россияне ответили, как они переносят летнюю жару.

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