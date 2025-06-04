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Москвичам к 9 июня пообещали жару до +31°C

Синоптик Позднякова предупредила о грозах в Москве и области к выходным
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

К концу недели в Москве и области ожидаются грозы, а к 9 июня воздух прогреется до 29-31°C. Об этом «Газете.Ru» сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова. Она отметила, что для июня гроза – не редкость.

«На пятницу, 6 июня, ожидается развитие активной кучевой облачности. Будет проходить атмосферный фронт, гроза в дневные часы возможна и в области, и в Москве. Грозы уже местами были в начале месяца, так что для июня гроза – это не редкость, а обычное явление. Устойчивая солнечная погода будет только завтра, потому что ее будет определять гребень антициклона. В понедельник, 9 июня, будет очень жарко при переменной облачности – днем воздух прогреется до 29-31°C. Облака будут развиваться, но все равно есть вероятность кратковременных летних теплых дождей. Потом погода вернется к норме: дневная температура будет в пределах 20-25°C, ночная – 10-12°C. То есть солнце соответствует норме для этих чисел июня», — сказала Позднякова.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил, что первые дни июня в Центральной России будут прохладными. Это связано с тем, что последняя неделя весны была на 7°C выше нормы. Аномально теплая погода, характерная для июля, в Центральной части страны была связана с антициклоном, пояснил он.

Ранее юрист напомнил о правах сотрудников и особых условиях труда в жаркую погоду.

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