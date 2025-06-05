В Москве объявят оранжевый уровень погодной опасности

В Москве из-за сильной жары будет объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

В метеорологической службе указали, что в дневные часы с 7 по 10 июня диапазон температуры воздуха в российской столице будет составлять от +30°C до +32°C. Оранжевый уровень, указывающий на опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба, будет действовать в Москве с 12:00 мск 7 июня, по 18:00 мск 10 июня.

Данный уровень является предпоследним в колористической шкале метеопредупреждений.

Собеседник агентства пояснил, что в ближайшие дни вынос теплых воздушных масс с юго-запада и хороший дневной прогрев позволят максимальной температуре достичь и превысить тридцатиградусную отметку. В Гидрометцентре при этом отметили, что погода при этом будет по-летнему неустойчивой. Ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами».

Незадолго до этого главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила в беседе с «Газетой.Ru», что к концу недели в Москве и области ожидаются грозы, а к понедельнику, 9 июня, станет очень жарко – воздух прогреется до 29-31°C.

Ранее россиянам посоветовали в сильную жару пить больше жидкости с солью.