На Украине сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) подозревают в хулиганстве после того, как он дважды ударил мужчину в живот. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».

«‎Полиция сообщила о подозрении в хулиганстве работнику ТЦК, который ударил учителя в Харькове во время проверки документов», — сказано в сообщении.

Уточняется, что пострадавшим оказался местный учитель истории, он обратился с заявлением в полицию.

О том, что сотрудник ТЦК ударил мужчину во время проверки документов, сообщалось 11 мая. На кадрах, которые опубликовало украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале, присутствуют пять сотрудников ТЦК, при этом полицейских нет.

До этого руководитель рекрутингового центра для набора добровольцев в Вооруженные силы Украины от 116-й отдельной механизированной бригады Юрий Максимов сообщил, что украинские власти провалили процесс мобилизации. Причинами этого, по его словам, стало отсутствие «призывов и мотивации в информационном пространстве, отсутствием должного финансирования и четких сроков службы».

Ранее глава комитета Рады заявил, что «люто ненавидит» «бусификацию».