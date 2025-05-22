Появилось видео, как украинка отбила своего супруга у работников ТЦК

На Украине женщина «отбила» своего мужа у сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщает Telegram-канал «Львiвич».

В сообщении уточняется, что инцидент произошел во Львове.

На кадрах видно, как женщина ногой пытается открыть автомобиль сотрудников ТЦК. Жительница Украины кричит им, что ее муж имеет инвалидность и отправиться на фронт не может.

Накануне сообщалось, что работника ТЦК подозревают в хулиганстве после того, как он дважды ударил мужчину в живот. Уточняется, что пострадавшим оказался местный учитель истории, он обратился с заявлением в полицию.

О том, что сотрудник ТЦК ударил мужчину во время проверки документов, стало известно 11 мая. На кадрах, которые опубликовало украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале, присутствуют пять сотрудников ТЦК, при этом полицейских нет.

До этого руководитель рекрутингового центра для набора добровольцев в Вооруженные силы Украины от 116-й отдельной механизированной бригады Юрий Максимов сообщил, что украинские власти провалили процесс мобилизации. Причинами этого, по его словам, стало отсутствие «призывов и мотивации в информационном пространстве, отсутствием должного финансирования и четких сроков службы».

Ранее глава комитета Рады заявил, что «люто ненавидит» «бусификацию».