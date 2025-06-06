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Кличко заявил о трех погибших при ночной атаке на Киев

Кличко: при ночной атаке на Киев погибли три человека
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Christian Liewig/ABACAPRESS.COM/Reuters

При ночной атаке на Киев погибли три человека. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«В настоящее время в стационарах находятся 17 пострадавших. 8 — получают помощь амбулаторно», — добавил глава города.

По данным МВД Украины, погибшими являются спасатели ГСЧС. Они находились в Соломенском районе в момент повторного удара, уточнили в ведомстве.

В ночь на 6 июня Россия нанесла массированный удар ракетами Х-101, «Калибр» и «Искандер» по критической инфраструктуре Украины: в Киеве была поражена ТЭЦ-5, повреждена ТЭЦ-4, уничтожен комплекс ПВО Patriot, сообщали Telegram-каналы. Ударами ВС РФ обесточены районы Тернополя и Луцка.

Одновременно ВСУ атаковали Брянск, Энгельс и ряд других регионов России: дрон попал в многоэтажный дом, повреждены НПЗ. 10 БПЛА сбили над Подмосковьем. Что известно о масштабном обмене ударами — в материале «Газеты.Ru».

В Минобороны РФ заявили, что массированный удар был нанесен в ответ на атаки украинских войск. По данным ведомства, атака была направлена на конструкторские бюро, предприятия выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины.

Ранее в Кремле высказались о ночных ударах по территории Украины.

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