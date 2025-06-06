В Минобороны РФ заявили о массированном ударе по предприятиям Украины

Вооруженные силы (ВС) России в ответ на атаки украинских войск нанесли массированный удар по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, удар был нанесен в ночь на 6 июня. При выполнении операции задействовали высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные беспилотники.

В министерстве отметили, что помимо предприятий, российские войска поразили цеха сборки дронов, центры подготовки летного состава, а также склады вооружения и военной техники украинской армии.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

До этого координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС России нанесли удары по системам противовоздушной обороны (ПВО) в ряде областей Украины, в том числе и в Киеве. По его данным, также были уничтожены склады боеприпасов в Харьковской, Черкасской, Киевской, Ровненской, Житомирской и Днепропетровской областях.

В ночь на 6 июня Telegram-канал Mash заявил, что российские войска нанесли удары по критической инфраструктуре Украины. По предварительным данным, повреждения получила киевская ТЭЦ-5.

Ранее Подоляка заявил, что ночной удар ВС РФ по Украине «не тянет на ответку».