В «Росатоме» обозначили сроки новых переговоров с главой МАГАТЭ

Лихачев: дату и место переговоров делегации РФ с Гросси определят со дня на день

Дата и место проведения новых переговоров делегации России и главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси будут определены со дня на день. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Со дня на день у нас с ним (Гросси — «Газета.Ru») должен состояться окончательный телефонный разговор по определению сроков и места проведения... Надеюсь до конца недели мы поговорим», — сказал гендиректор госкорпорации.

Лихачев предположил, что новые переговоры могут пройти в первой половине июня. Ожидается, что встреча состоится в Сочи, Калининграде или в Санкт-Петербурге, отметил глава «Росатома».

В апреле Гросси заявил, что не исключает возможность своего визита в Россию в мае. Тогда глава МАГАТЭ уточнил, что конкретная дата еще не определена.

В феврале Гросси в ходе визита в Россию подчеркнул, что продолжение работы атомной электростанции в Запорожской области в условиях специальной военной операции является беспрецедентной ситуацией. Он добавил, что МАГАТЭ прикладывает усилия для предотвращения каких-либо «ядерных инцидентов» на этом инфраструктурном объекте.

Ранее Россия призвала Украину не мешать МАГАТЭ.