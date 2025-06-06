Стало известно о нежелании виновников ЧП с танкерами компенсировать весь ущерб

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) не видит со стороны владельцев танкеров, затонувших в Черном море, желания компенсировать весь нанесенный экологии ущерб. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС заявила руководитель службы Светлана Радионова.

«В том объеме, в котором предъявлены иски, мы не видим их желания погасить», — отметила она.

По словам специалиста, иски к владельцам танкеров уже приняты к производству. Суд назначил даты первых заседаний, которые состоятся в Краснодаре.

Всего представители Росприроднадзора подали иски с требованием возместить причиненный экологии ущерб на общую сумму 84,9 млрд рублей.

Два танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» затонули в Керченском проливе, соединяющем Азовское и Черное моря, 15 декабря 2024 года. Суда перевозили нефтепродукты, но оказались в экстремальных погодных условиях. В результате сильного шквалистого ветра и волнения моря до семи баллов танкеры потерпели крушение, что привело к попаданию в море около 3,8 тыс. тонн мазута. Впоследствии мазут начало выносить на пляжи в Краснодарском крае и ряде других регионов.

Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее экологической бедой. Глава государства со ссылкой на правоохранителей заявил, что капитаны судов нарушили правила, решив не уходить в укрытия на фоне ухудшения погоды.

Ранее в Краснодарском крае ограничили доступ к 150 пляжам.