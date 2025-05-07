На 150 пляжах Кубани запретили купаться

В Краснодарском крае ограничили доступ к 150 пляжам, где идет очистка от мазута

В Анапе и Темрюкском районе ограничили доступ на 150 пляжей, пострадавших от разлива мазута. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Уточняется, что на 141 пляже в Анапе и девяти территориях в Темрюкском районе установлены таблички о запрете купания и ограничении доступа, в том числе на личном транспорте. Меры связаны с тем, что там идут механизированные работы по очистке от мазута.

«Ограничительные меры будут действовать до завершения очистки пляжей, пока все территории не будут соответствовать установленным требованиям санитарных норм», — говорится в посте.

5 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие нефтепродукты. Причиной ЧП, скорее всего, стала погода: в тот день был сильный шквалистый ветер, а волны достигали семи баллов.

По информации МЧС, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море. После этого нефтепродукты начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма. Экологи предупреждают, что последствия катастрофы могут быть долгоиграющими: часть разлившегося мазута с танкеров опустилась на дно и будет всплывать, когда потеплеет.

Ранее жители обнаружили на пляжах Анапы неизвестное белое вещество.