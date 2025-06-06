МУС недоволен санкциями США против своих судей

Соединенные Штаты хотят подорвать независимость Международного уголовного суда (МУС), назначая санкции против его судей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы МУС.
«Эти меры являются явной попыткой подорвать независимость международного судебного института, который действует в соответствии с мандатом 125 государств-участников со всех уголков мира», — указано в сообщении суда.
В феврале прокурор МУС Карим Хан стал первым человеком, который подпал под санкции США, введенные американским президентом Дональдом Трампом. Санкции были введены в рамках мер против трибунала по военным преступлениям за расследования в отношении граждан США или их союзников.
Теперь США ввели санкции против еще четырех судей МУС под предлогом политизации и злоупотребления властью со стороны организации.
До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Международный уголовный суд является «гаагским убожеством» и примером «полного фиаско».
Он добавил, что МУС не удалось встроиться в международный правопорядок.
Ранее Медведев рассказал, в каком случае повторится военный конфликт на Украине.