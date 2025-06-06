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МУС недоволен санкциями США против своих судей

МУС считает, что санкциями против судей США хотят подорвать независимость суда
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Shutterstock

Соединенные Штаты хотят подорвать независимость Международного уголовного суда (МУС), назначая санкции против его судей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы МУС.

«Эти меры являются явной попыткой подорвать независимость международного судебного института, который действует в соответствии с мандатом 125 государств-участников со всех уголков мира», — указано в сообщении суда.

В феврале прокурор МУС Карим Хан стал первым человеком, который подпал под санкции США, введенные американским президентом Дональдом Трампом. Санкции были введены в рамках мер против трибунала по военным преступлениям за расследования в отношении граждан США или их союзников.

Теперь США ввели санкции против еще четырех судей МУС под предлогом политизации и злоупотребления властью со стороны организации.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Международный уголовный суд является «гаагским убожеством» и примером «полного фиаско».

Он добавил, что МУС не удалось встроиться в международный правопорядок.

Ранее Медведев рассказал, в каком случае повторится военный конфликт на Украине.

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