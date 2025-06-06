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Евросоюз может добавить Россию в список стран со слабым контролем за отмыванием денег

FT: ЕС может включить РФ в список стран со слабым контролем за отмыванием денег
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Virginia Mayo/AP

Европейский союз (ЕС) может добавить Россию в список стран со слабым контролем за отмыванием денег в качестве «финансового давления на Москву». Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

«Идея включения России в список пользуется огромной поддержкой», — сказал немецкий депутат Европарламента Маркус Фербер.

Издание отмечает, что кроме России в данный список могут попасть Алжир, Ангола, Венесуэла, Кения, Кот-д'Ивуар, Лаос, Ливан, Монако, Намибия и Непал.

3 июня официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью заявила, что согласованное применение санкций Евросоюза и возможных новых американских санкций, могло бы иметь наиболее существенные последствия для экономики России. Так она прокомментировала встречу в Берлине главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и американского сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), который готовит новые санкции против РФ в Сенате США.

Ранее Швейцария вслед за ЕС расширила список санкций против РФ.

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