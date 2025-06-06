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На Украине сообщили о задержке шести поездов из-за повреждения ж/д путей

На Украине из-за повреждения железной дороги задержали шесть поездов
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Shutterstock

Шесть поездов прибудут в места назначения с задержкой в среднем на 1,5 часа из-за повреждения железнодорожных путей в Киевской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщила транспортная компания «Укржелдорога».

«Повреждены пути в Киевской области, ряд поездов трипольского направления будут следовать резервным маршрутом <…>. В результате объезда следует ожидать задержку до 90 минут», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о пяти поездах внутреннего сообщения и одном международном.

В ночь на 6 июня на всей территории Украины звучали сирены воздушной тревоги. Сообщалось о повреждении полотна железной дороги в Киевской области, а также об уничтожении ЗРК Patriot в украинской столице.

Кроме того, глава военной администрации Львовской области Максим Козицкий сообщал, что в Дрогобычском районе нашли повреждения на одном из промышленных объектов. По его словам, инцидент мог повлиять на работу линий электропередачи, из-за чего в нескольких близлежащих селах возможны перебои с подачей электричества.

Ранее экс-советник Трампа предположил, кто стоит за атаками Киева на российские аэродромы.

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