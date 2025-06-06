Флинн допустил, что глубинное государство в США причастно к атакам на аэродромы

Глубинное государство в США могло участвовать в организации атак Киева на российские аэродромы. Об этом заявил бывший советник главы Белого дома Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн на своей странице в соцсети X.

По его словам, глубинное государство действует вне контроля Трампа. По мнению Флинна, эти лица предпринимают целенаправленные усилия, чтобы спровоцировать Москву на серьезную конфронтацию с Западом, включая США.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что готов ужесточить санкции против России в случае отсутствия прогресса в мирных переговорах по Украине.

Трамп отметил, что держит дедлайн по заключению соглашения о перемирии «в голове» и подчеркнул, что США в случае неудачи попыток решить конфликт будут очень жесткими, вне зависимости от того, коснется это «России или кого-то еще».

Также Трамп заявил, что недоволен эскалацией ситуации вокруг Украины в последние дни. При этом американский президент отметил, что по-прежнему рассчитывает на успех в вопросе урегулирования на Украине.

Ранее Трамп уклонился от ответа на вопрос об ужесточении антироссийских санкций.