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Российская ракета уничтожила ЗРК Patriot в Киеве

Mash: ракета «Искандер» поразила ЗРК Patriot в Киеве
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Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Ракета оперативно-тактического «Искандер» поразила пусковую установку зенитно-ракетного комплекса Patriot в Киеве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на кадры видеонаблюдения.

«Ракета ВС РФ уничтожила ЗРК Patriot под Киевом. Операторы выпустили четыре ракеты против нашего «Искандера», — не спасло», — сообщает издание.

До этого колумнист Politico Джереми Детмер сообщил, что Украина постепенно теряет возможности как для нападения на российскую территорию, так и для отражения российских ракет.

На вооружении Украины находятся до восьми батарей противовоздушной обороны ЗРК Patriot, из которых в строю — не более шести. И для этих комплексов на вооружении ВСУ осталось не более 200 ракет — а на каждую российскую цель в среднем для гарантированного поражения необходимы по две ракеты.

Одновременно, как уточнил Детмер, российские вооруженные силы постепенно наращивают собственный атакующий ракетный потенциал.

Ранее эксперт не исключил новый удар «Орешником» по Украине.

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