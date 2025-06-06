На Украине сообщили о повреждении промышленного объекта во Львовской области

На западе Украины — в Дрогобычском районе Львовской области — нашли повреждения на одном из промышленных объектов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

По его словам, инцидент мог повлиять на работу линий электропередачи, из-за чего в нескольких близлежащих селах возможны перебои с подачей электричества.

В ночь на пятницу в регионе более четырех часов звучала воздушная тревога. Местные власти также сообщили о работе системы противовоздушной обороны во время предполагаемой атаки. Сообщения о ракетных ударах поступали из Киева, Киевской области, Одесской области, Днепропетровской области, Кировоградской области и нескольких других регионов Украины.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после атаки Киева на Крымский мост. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.

Ранее в Киеве прозвучала вторая серия взрывов, после чего была объявлена воздушная тревога.