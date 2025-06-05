Редакция Ura.ru выступила с заявлением после обысков

В редакции Ura.ru в Екатеринбурге завершились обыски, длившиеся более пяти часов, коллектив поблагодарил читателей за поддержку. Об этом говорится в заявлении издания.

«Коллектив Ura.ru благодарит наших читателей, всех коллег, Союз журналистов России, профессиональное сообщество за слова поддержки», — говорится в сообщении.

Там также отметили, что четко следуют российскому законодательству.

Редактор свердловской редакции Денис Аллаяров доставлен в управление СК для допроса, редакция не может с ним связаться. Главный редактор Ura.ru Диана Козлова, к которой во время обыска применили силу, получила медицинскую помощь.

До этого источник газеты «Коммерсантъ» заявил, что в отношении редактора издания Ura.ru Дениса Аллаярова возбуждено уголовное дело по статье о даче взятки. Медиаменеджера подозревают в даче взятки сотруднику правоохранительных органов, который передавал ему оперативные сводки за деньги. В свою очередь, в отношении этого сотрудника возбуждено дело по статье о получении взятки.

Утром 5 июня в редакции издания Ura.ru в Екатеринбурге прошел обыск. Мужчины в гражданской одежде и балаклавах, один из них — с кувалдой в руке, — зашли в офис и изъяли у журналистов технику и документы.

Ранее в СПЧ заявили о шоке из-за обысков в редакции Ura.ru.