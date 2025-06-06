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Редактор Ura.ru Аллаяров может получить меру пресечения 6 июня

Суд изберет меру пресечения редактору Ura.ru Аллаярову 6 июня по делу о взятке
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Денис Аллаяров/VK

Ленинский суд Екатеринбурга рассмотрит вопрос о мере пресечения для редактора свердловской редакции Ura.ru Дениса Аллаярова в пятницу, 6 июня. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Заседание запланировано на 16:00 по местному времени (14:00 мск).

Накануне в редакции Ura.ru и квартирах некоторых сотрудников прошли обыски. По данным источников «Коммерсанта», причиной стало подозрение в том, что журналисты могли незаконно получать внутренние сводки полиции и использовать их в публикациях. Были задержаны трое сотрудников, включая Аллаярова, однако после допросов всех отпустили.

Союз журналистов России выразил поддержку изданию и осудил давление на прессу. Следственный комитет по Свердловской области пока комментариев не дал.

Позже стало известно о повторном задержании Аллаярова — после того, как журналист был отпущен после допроса в Следственном комитете. Как заявил источник «Ъ», возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные использование, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные».

Ранее редакция Ura.ru выступила с заявлением после обысков.

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Обыски в Ura.ru
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