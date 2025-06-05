В ряде округов Москвы перекроют движение 5 и 6 июня

Движение для транспорта на нескольких улицах в Центральном, Западном и Северо-Восточном административных округах Москвы будет временно перекрыто в связи с проведением мероприятий 5 и 6 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что с 23:00 четверга до 11:00 пятницы движение будет ограничено на участке улицы Дурова от проспекта Мира до Олимпийского проспекта. Также с пятницы 0:01 до 11:00 будет закрыт проезд по улицам и переулкам, которые находятся вблизи Московской соборной мечети. На этих улицах будет запрещена парковка автомобилей.

С 0:01 до 12:00 пятницы будет ограничено движение транспорта от Мосфильмовской улицы до остановки «Парк Победы», закрыты съезды с проспекта Генерала Дорохова на Минскую улицу, а также съезды к перехватывающей парковке №9181.

На участке от дома 16 на Алтуфьевском шоссе до дома 12, корпуса 2 на улице Хачатуряна, а также от улицы Хачатуряна до дома 4 на улице Каргопольской будет ограничено движение с 4:00 до 11:00 пятницы.

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