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Двух медведей встретили дети во время прогулки на Сахалине

На Сахалине дети встретили двух медведей во время прогулки
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Shutterstock

Дети встретили двух медведей во время прогулки на Сахалине. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Животные в поисках еды зашли в населенный пункт Некрасовка, где проживает чуть больше 700 человек.

«Вели себя прилично — осматривали людские владения, спокойно шагая по дороге. Тогда-то их и заметили школьники. К счастью, нос к носу не столкнулись — проводили взглядом в лес», — пишет канал.

4 июня сообщалось, что в Пермском крае местный житель спасся от медведя благодаря своей собаке.

Инцидент произошел в деревне Чертеж, где местный житель вышел на прогулку с собакой и встретился с животным. Медведь сначала стоял на пути, но, увидев пса, резко рванул прочь и вскарабкался на сосну. На видео попало, как медведь сидит на высоте 4–5 метров, обхватив ствол, в то время как собака бегает внизу.

В мае в Волховском районе Ленинградской области медведь пришел в деревню и разгромил пасеку.

Ранее в Амурской области на видео попало, как уставший медведь убегал от авто.

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