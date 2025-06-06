Двух медведей встретили дети во время прогулки на Сахалине

На Сахалине дети встретили двух медведей во время прогулки

Дети встретили двух медведей во время прогулки на Сахалине. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Животные в поисках еды зашли в населенный пункт Некрасовка, где проживает чуть больше 700 человек.

«Вели себя прилично — осматривали людские владения, спокойно шагая по дороге. Тогда-то их и заметили школьники. К счастью, нос к носу не столкнулись — проводили взглядом в лес», — пишет канал.

4 июня сообщалось, что в Пермском крае местный житель спасся от медведя благодаря своей собаке.

Инцидент произошел в деревне Чертеж, где местный житель вышел на прогулку с собакой и встретился с животным. Медведь сначала стоял на пути, но, увидев пса, резко рванул прочь и вскарабкался на сосну. На видео попало, как медведь сидит на высоте 4–5 метров, обхватив ствол, в то время как собака бегает внизу.

В мае в Волховском районе Ленинградской области медведь пришел в деревню и разгромил пасеку.

Ранее в Амурской области на видео попало, как уставший медведь убегал от авто.