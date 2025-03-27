Уставший медведь бежал по проезжей части и попал на видео в российском регионе

В Амурской области на видео попало, как уставший медведь убегал от авто

В Амурской области испуганный медведь десять минут убегал от автомобиля по дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Несмотря на задержавшуюся весну, косолапые в ЕАО уже потихоньку выходят из берлог. Одного такого люди встретили в Смидовичском районе, когда ехали на работу. Увидев огромное авто, топтыгин бросился удирать — подумал, что за ним гонятся», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели медведя на камеру. На кадрах видно, как животное бежит перед автомобилем. При этом, по словам автора видео, медведь очень устал убегать от машины.

По информации источника, животное десять минут пыталось скрыться от автомобиля.

До этого сообщалось, что в Амурской области косуля бегала по проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как косуля бежит по проезжей части.

По информации источника, животное уже поймали и в скором времени отвезут в лес, где отпустят на свободу.

Ранее в Башкирии медведи гуляли по проезжей части.