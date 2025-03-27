Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уставший медведь бежал по проезжей части и попал на видео в российском регионе

В Амурской области на видео попало, как уставший медведь убегал от авто
close
Telegram-канал «Amur Mash»

В Амурской области испуганный медведь десять минут убегал от автомобиля по дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Несмотря на задержавшуюся весну, косолапые в ЕАО уже потихоньку выходят из берлог. Одного такого люди встретили в Смидовичском районе, когда ехали на работу. Увидев огромное авто, топтыгин бросился удирать — подумал, что за ним гонятся», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели медведя на камеру. На кадрах видно, как животное бежит перед автомобилем. При этом, по словам автора видео, медведь очень устал убегать от машины.

По информации источника, животное десять минут пыталось скрыться от автомобиля.

До этого сообщалось, что в Амурской области косуля бегала по проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как косуля бежит по проезжей части.

По информации источника, животное уже поймали и в скором времени отвезут в лес, где отпустят на свободу.

Ранее в Башкирии медведи гуляли по проезжей части.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами