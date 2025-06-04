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В Пермском крае собака спасла хозяина, загнав медведя на дерево

В Пермском крае мужчина встретился с медведем и спасся, благодаря собаке

В деревне Чертеж Пермского края местный житель спасся от медведя благодаря своей собаке. Об этом сообщается в группе «Типичный Соликамск» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в деревне Чертеж, местный житель вышел на прогулку с собакой и встретился с медведем. По данным URA. ru, зверь сначала стоял на пути, но, увидев пса, резко рванул прочь и вскарабкался на сосну.

«Мы сейчас повстречались с медведем, Ида его прогнала», — рассказал автор видео.

На кадрах ролика видно, как медведь сидит на высоте 4–5 метров, обхватив ствол, в то время как собака бегает внизу. Автор видео отметил, что медведь проявил нетипичное поведение и не стал атаковать.

До этого сообщалось, что в Волхове медведь пришел в деревню и разгромил пасеку. Дикого зверя заметили на окраине деревни. Хищник пробрался на пасеку и разорил несколько ульев. Местные власти сообщили о появлении медведя в экстренные службы. На место в ближайшее время прибудут специалисты, чтобы оценить нанесенный зверем ущерб и установить, откуда приходит хищник.

Ранее приморские врачи спасли лицо мужчине после нападения медведицы.

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