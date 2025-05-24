В Волхове медведь пришел в деревню и разгромил пасеку

В Волховском районе Ленинградской области медведь наведался в деревню Дудачкино и разорил ульи. Об этом сообщает 47.news.

Инцидент произошел 23 мая, дикого зверя заметили на окраине деревни. Хищник пробрался на пасеку и разорил несколько ульев. Местные власти сообщили о появлении медведя в экстренные службы.

На место в ближайшее время прибудут специалисты, чтобы оценить нанесенный зверем ущерб и установить, откуда приходит хищник.

До этого сообщалось, что в Белорецке туристам пришлось спасаться бегством от медведя, который вышел на тропу во время подъема на гору. Группа путешественников из 20 человек совершала подъем, когда на туристическую тропу вышел медведь. Хищник не реагировал на попытки отогнать его и стал преследовать туристов. Людям удалось быстро подняться на скалу, зверь скрылся в чаще. Шесть человек смогли самостоятельно вернуться в лагерь, остальных со скалы сняли спасатели, которые сопроводили группу на квадроцикле до безопасного места.

Ранее медведь ворвался на территорию детского дома в Иркутской области.