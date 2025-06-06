В Энгельсе начался пожар после атаки беспилотников

SHOT: масштабный пожар начался в Энгельсе после атаки БПЛА

После атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на окраине Энгельса начался масштабный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам очевидцев, пожар произошел на окраине города в районе местного нефтеперерабатывающего завода. Издание подчеркивает, что атака беспилотников на город продолжается.

В публикации отмечается, что местные жители слышали более десяти взрывов, еще часть дронов находится в небе.

По предварительной информации, еще одной целью атаки беспилотников является местный аэродром.

До этого жители Саратова и Энгельса сообщили о взрывах и работе систем противовоздушной обороны (ПВО), по предварительным данным, сбито несколько воздушных целей.

Также сообщалось, что обломки украинского беспилотника упали на жилой дом в городе Энгельсе Саратовской области, начался пожар. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Ранее житель села в Брянской области получил осколочные ранения при атаке БПЛА ВСУ.