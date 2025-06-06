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Сотни людей встали в очередь перед Мавзолеем Ленина

Перед закрытием Мавзолея Ленина на реставрацию собралась очередь из сотен людей
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Stanley Kalvan/Shutterstock

Перед закрытием Мавзолея Ленина на реставрацию собралась очередь из сотен людей, которые хотят посетить захоронение Владимира Ильича Ленина. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На кадрах видно, что очередь возле Мавзолея Ленина собралась очень большая — предполагается, что люди хотят успеть посетить мемориал до того, как он закроется на реконструкцию до августа 2026 года.

При этом главный зал реставрация не затронет — отремонтировать планируют технические и административные помещения.

Также в пресс-службе министерства культуры сообщили, что тело Владимира Ленина не будут выносить из Мавзолея на время реставрации.

С 23 апреля по 19 мая этого года мавзолей закрывали для посетителей в связи с подготовкой и проведением мероприятий.

В феврале текущего года Мавзолей уже закрывали на два месяца в связи с профилактикой. Плановая профилактика в Мавзолее проводится, как правило, раз в два года. До этого работы проводились в 2023 году.

Ранее директор Музеев Кремля сообщила о малом числе посетителей.

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