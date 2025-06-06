Сотни людей встали в очередь перед Мавзолеем Ленина

Перед закрытием Мавзолея Ленина на реставрацию собралась очередь из сотен людей

Перед закрытием Мавзолея Ленина на реставрацию собралась очередь из сотен людей, которые хотят посетить захоронение Владимира Ильича Ленина. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На кадрах видно, что очередь возле Мавзолея Ленина собралась очень большая — предполагается, что люди хотят успеть посетить мемориал до того, как он закроется на реконструкцию до августа 2026 года.

При этом главный зал реставрация не затронет — отремонтировать планируют технические и административные помещения.

Также в пресс-службе министерства культуры сообщили, что тело Владимира Ленина не будут выносить из Мавзолея на время реставрации.

С 23 апреля по 19 мая этого года мавзолей закрывали для посетителей в связи с подготовкой и проведением мероприятий.

В феврале текущего года Мавзолей уже закрывали на два месяца в связи с профилактикой. Плановая профилактика в Мавзолее проводится, как правило, раз в два года. До этого работы проводились в 2023 году.

Ранее директор Музеев Кремля сообщила о малом числе посетителей.