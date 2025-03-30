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Директор Музеев Кремля сообщила о малом числе посетителей

Директор Музеев Кремля Гагарина назвала «печальным» количество посетителей
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Sergei Drozd/Shutterstock/FOTODOM

Количество туристов, посещающих Музеи Московского Кремля (ММК), на данный момент в три раза меньше, чем было до пандемии коронавируса. Об этом в интервью ТАСС заявила директор ММК Елена Гагарина.

По ее словам, надеяться на восстановление прежних не стоит.

«До пандемии мы принимали до 19,5 тысячи посетителей в день, в год было более трех миллионов. Показатель за 2024 год — 1,3 миллиона», — заявила она.

Директор отметила, что у таких статистических показателей есть объективные причины. Она добавила, что иностранного туризма практически нет, включая китайцев, которых до пандемии было больше.

Анализируя показатели среди российских туристов, Гагарина отметила, что им «достаточно сложно приезжать сейчас в Москву». Она подчеркнула, что данная тенденция не касается москвичей, а люди из регионов сталкиваются с проблемой дорого жилья, транспорта и питания. Кроме того, у людей упала покупательная способность.

В ходе этого же интервью Гагарина заявила, что открытие нового пространства для экспонатов коллекции Музеев Московского Кремля (ММК) задерживается на неопределенный срок из-за проблем с витринами.

Ранее стало известно, что Мавзолей Ленина закроют для посетителей.

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