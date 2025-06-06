На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде предложили радикально усилить наказание за курение в подъездах

Сенатор Голов считает, что надо увеличить штрафы за курение в подъездах в 30 раз
close
Depositphotos

Для улучшения ситуации с борьбой против табачного дыма и охраны здоровья людей необходимо увеличить штрафы за курение в подъездах в 30 раз, до 50 тыс. рублей. Об этом РИА Новости заявил сенатор Олег Голов.

«Мной подготовлен проект закона «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части усиления ответственности за курение табака в подъездах многоквартирных домов. Предлагаемые изменения предусматривают увеличение размера административного штрафа за курение в подъездах <...> до 50 тысяч рублей», — рассказал Голов.

Он добавил, что направил собственные предложения в письме на имя главы Минздрава Михаила Мурашко. Голов считает, что его предложения помогут повысить эффективность реализации закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Голов считает, что нынешняя редакция закона недостаточно сильно принуждает курильщиков отказываться от пагубной привычки в общих пространствах и помещениях. Сейчас штраф за курение в подъездах составляет всего от 500 рублей до 1,5 тысячи рублей.

До этого стало известно, что во Франции с 1 июля будет запрещено курение во всех местах на открытом воздухе, где могут находиться несовершеннолетние: в парках, на пляжах, на территориях вблизи школ, автобусных остановках и спортивных площадках.

Ранее россиянам рассказали, что им грозит за курение в подъезде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами