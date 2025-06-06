В Совфеде предложили радикально усилить наказание за курение в подъездах

Сенатор Голов считает, что надо увеличить штрафы за курение в подъездах в 30 раз

Для улучшения ситуации с борьбой против табачного дыма и охраны здоровья людей необходимо увеличить штрафы за курение в подъездах в 30 раз, до 50 тыс. рублей. Об этом РИА Новости заявил сенатор Олег Голов.

«Мной подготовлен проект закона «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части усиления ответственности за курение табака в подъездах многоквартирных домов. Предлагаемые изменения предусматривают увеличение размера административного штрафа за курение в подъездах <...> до 50 тысяч рублей», — рассказал Голов.

Он добавил, что направил собственные предложения в письме на имя главы Минздрава Михаила Мурашко. Голов считает, что его предложения помогут повысить эффективность реализации закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Голов считает, что нынешняя редакция закона недостаточно сильно принуждает курильщиков отказываться от пагубной привычки в общих пространствах и помещениях. Сейчас штраф за курение в подъездах составляет всего от 500 рублей до 1,5 тысячи рублей.

До этого стало известно, что во Франции с 1 июля будет запрещено курение во всех местах на открытом воздухе, где могут находиться несовершеннолетние: в парках, на пляжах, на территориях вблизи школ, автобусных остановках и спортивных площадках.

Ранее россиянам рассказали, что им грозит за курение в подъезде.