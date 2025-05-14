Россиянам рассказали, что им грозит за курение в подъезде

В России запрещено курить в подъездах – нарушителям грозит административная ответственность. Об этом в беседе с RT напомнила независимый юрист, специалист по защите прав потребителей Яна Бондаренко.

Наказание за курение в подъезде и лифте предусмотрено статьей 6.24 КоАП – по ней с нарушителя взыщут штраф в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей.

Жильцам, которые столкнулись с тем, что их соседи позволяют себе перекур в подъезде, нужно пожаловаться участковому, отметила юрист.

До этого зампред комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов отмечал, что штрафы грозят также за курение на общих подъездных балконах. Он подчеркнул, что жильцы по ошибке могут считать балкон отдельной от подъезда территорией, однако это не так. Даже если человек курит у себя в квартире, но запах дыма чувствуется у соседей, то они могут обратиться в полицию. Аналогичные санкции применить можно к нарушителям, курящим кальяны.

Ранее в России предложили ввести дополнительную неделю отпуска за отказ от курения.