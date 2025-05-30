Во Франции с июля введут новые ограничения для курильщиков

Во Франции с 1 июля будет запрещено курение во всех местах на открытом воздухе, где могут находиться несовершеннолетние: в парках, на пляжах, на территориях вблизи школ, автобусных остановках и спортивных площадках. Об этом сообщила министр здравоохранения и семьи страны Катрин Вотрен, ее слова приводит Ouest-France.
Исключение составят только террасы баров и кафе.
«Табак должен исчезнуть там, где есть дети», — сказала она.
Вотрен подчеркнула, что «свобода курить должна заканчиваться там, где начинается свобода детей дышать воздухом». Сумма штрафа за нарушение новых правил составит €135.
Из результатов опроса французской ассоциации по борьбе с раком La Ligue Contre le Cancer следует, что почти 80% французов поддержали этот запрет. По официальной информации, ежедневно курят 23,1% французов.
До этого во Франции учащимся всех средних общеобразовательных учреждений запретили пользоваться смартфонами со следующего учебного года. Учащиеся смогут приходить в образовательное учреждение с телефоном, но его будет необходимо сдать на хранение в специальный шкафчик.
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