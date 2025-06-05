На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жители Латвии рассказали, как полиция попыталась «задержать» бобра

Sputnik: в Латвии полицейские попытались «задержать» бобра

В зарубежных соцсетях расходится видео того, как в Риге латвийские полицейские пытаются задержать бобра. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылкой на местных жителей.

Причина «задержания» и дальнейшая судьба животного не уточняются.

До этого сообщалось, как бобры помогли сэкономить чешским властям внушительную сумму денег, построив плотины. Чиновники собирались восстановить реку Клабава, а стоимость проекта оценивалась в $1,2 млн. Сам он был начат еще в 2018 году.

Планировалось восстановление болотных угодий, осушенных ранее. Бобры не стали ждать решения проблемы и возвели плотины, что позволило заболотить необходимую местность.

А в России жители Калужской области спасли двух бобров, которые попали в ловушку в коллекторе: они вытащили несчастных животных, которые не могли выбраться самостоятельно.

Ранее сообщалось об инциденте в Тюменской области, где охотник выстрелил в приятеля, перепутав его с бобром.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами