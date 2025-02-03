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В Чехии бобры помогли правительству сэкономить более миллиона долларов

Бобры построили плотины в ландшафтном парке Чехии и сэкономили властям $1,2 млн
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Shutterstock

В ландшафтном парке Брды в Чехии бобры за два дня построили несколько плотин и завершили проект по восстановлению территории, который местные чиновники планировали реализовывать в течение еще нескольких лет. Об этом сообщает money.pl.

Стоимость проекта по восстановлению реки Клабава должна была составить 1,2 миллиона долларов, а сам он был начат еще в 2018 году. Планировалось восстановление болотных угодий, осушенных ранее. Бобры не стали ждать решения проблемы и возвели плотины, что позволило заболотить необходимую местность.

Однако не обошлось без минусов. Из-за плотин появления затопило поля, в окрестностях была подтоплена железная дорога.

Недавно в Тихвинском районе Ленинградской области бобры сгрызли несколько деревьев и повалили их на линию электропередачи. Таким образом, жители четырех сел остались без света.

Ранее в Польше похвастались безопасной для бобров борьбой с наводнением.

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