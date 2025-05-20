В Калужской области спасли бобров из ловушки

Охотовед Михаил Андронов и охотник Роман Шпигунов спасли двух бобров, оказавшихся в угрожающей их жизни ловушке в Калужской области. Об этом пишут «Калужские новости».

Животные были заблокированы в водоотводном коллекторе моста через реку Болву без возможности выбраться оттуда самостоятельно. Мужчины извлекли их оттуда и отпустили на свободу.

До этого бобры построили плотины в ландшафтном парке Чехии и сэкономили властям $1,2 млн.

Стоимость проекта по восстановлению реки Клабава должна была составить $1,2 млн, а сам он был начат еще в 2018 году. Планировалось восстановление болотных угодий, осушенных ранее. Бобры не стали ждать решения проблемы и возвели плотины, что позволило заболотить необходимую местность.

Однако не обошлось без минусов. Из-за появления плотин оказались затоплены поля и проходящая через болотистую местность железная дорога.

Ранее пограничники задержали бобра, который пытался незаметно перейти украинско-польскую границу.