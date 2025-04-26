В Тюменской области охотник выстрелил в приятеля, перепутав его с бобром

В Тюменской области охотника осудили за случайный выстрел в приятеля

Житель Тюменской области получил год ограничения свободы за случайный выстрел во время охоты. Об этом сообщает «72.ru».

Инцидент произошел в начале 2024 года, двое мужчин отправились на охоту около деревни Зырянка. Обследуя местность с помощью прибора ночного видения, обвиняемый увидел силуэт и, решив, что это бобр, выстрелил. Пуля попала в живот его товарищу.

Стрелявший вызвал скорую помощь и рассказал полицейским о произошедшем. Пострадавшего госпитализировали, но спасти его не удалось. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде одного года ограничения свободы. Кроме того, суд обязал подсудимого выплатить семье пострадавшего 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

До этого сообщалось, что россиянин случайно выстрелил себе в нос из пневматики. 37-летний местный житель отправился на рыбалку. Он остановился на привал возле села Верхнеозерное и в какой-то момент случайно прострелил себе нос из пневматической винтовки. Пострадавший обратился за медицинской помощью. Подробности о его состоянии неизвестны.

Ранее на Камчатке пожилой охотник стрелял в утку и случайно попал в грудь своему зятю.